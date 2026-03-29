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Inter, Thuram fa gol e assist con la Francia: "Sempre una bella sensazione aiutare la squadra"

Inter, Thuram fa gol e assist con la Francia: "Sempre una bella sensazione aiutare la squadra"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:30Serie A
Pierpaolo Matrone

Dopo il successo sul Brasile, la Francia concede il bis e supera anche la Colombia con un convincente 3-1. Tra i protagonisti della serata c’è Marcus Thuram, finalmente tornato al gol con la maglia dei Bleus dopo un lungo digiuno.

L’attaccante dell’Inter ha messo fine a una striscia negativa che durava da oltre due anni e mezzo, ritrovando la via della rete dopo 17 presenze consecutive senza segnare. Oltre al gol, Thuram ha servito anche un assist, risultando decisivo nel successo della squadra.

Al termine della gara, il classe ’97 ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Abbiamo affrontato un avversario molto aggressivo, ma siamo riusciti a fare ciò che serviva per vincere. Sono contento di aver aiutato la squadra con un gol e un assist”. Parole che raccontano il sollievo di un giocatore atteso a lungo in zona realizzativa.

Thuram ha poi aggiunto: “È sempre una bella sensazione quando vince la nazionale francese”. Un ritorno al gol che può rappresentare un nuovo punto di partenza per l’attaccante, pronto a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel reparto offensivo dei Bleus.

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