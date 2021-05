Inter, Vanheusden conferma: "Voglio restare allo Standard. Ci penserà il mio agente"

L'Inter non sembra essere intenzionata a riscattare Zinho Vanheusden e anche il diretto interessato è dell'idea di non tornare a Milano, come affermato dopo il ko contro il Mechelen: "Voglio restare allo Standard perché mi sento bene qui. Non ho ancora avviato alcuna discussione con nessuno, lascio che se ne occupi il mio agente".