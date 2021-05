tmw Inter, il punto su Vanheusden: dubbi sulle condizioni fisiche, no al riscatto

L'Inter non riporterà in Italia Zinho Vanheusden, difensore centrale belga classe 1999 e uno dei migliori della propria generazione, già convocato in Nazionale con i Diavoli Rossi. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, nel 2018 è passato allo Standard per circa 12 milioni di euro, con un gentleman's agreement circa il suo riscatto: l'Inter avrebbe dovuto riportarlo indietro nella prossima estate, ma la pandemia ha bloccato qualsiasi investimento. Non è solo una questioen di soldi, ovviamente.

DUBBI SULLE CONDIZIONI FISICHE - Se tecnicamente Vanheusden non si discute, dall'altra parte c'è un problema prettamente fisico. A ventidue anni, pur con un futuro luminoso davanti, Zinho ha già avuto due infortuni al legamento, rimanendo fuori per molto tempo. Solo 55 le presenze nel campionato belga in tre stagioni, più undici in Europa League. Un po' pochino per chi costa intorno ai 20 milioni riscatto. L'Inter per questo fa melina, lo Standard spinge per il riscatto che ha una percentuale infinitesimale che avvenga. Lo Standard punta sul giocatore, ma i tanti debiti del club probabilmente porteranno a mettere comunque sul mercato Vanheusden nelle prossime settimane.