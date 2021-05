Inter, Young e Perisic verso l'addio: con l'addio del croato grande risparmio sul monte ingaggi

vedi letture

Monte ingaggi da alleggerire e rosa da ringiovanire: queste sono state le linee guida dettate da Suning, e da cui l'Inter dovrà partire parlando di futuro. I due nomi in uscita sono quelli di Ashley Young e Ivan Perisic, con il primo in scadenza il prossimo 30 giugno e il secondo con le valige pronte soprattutto a causa del suo ingaggio da 5 milioni netti a stagione, cifra poco sostenibile per il club nerazzurro in questo momento storico molto particolare. L'Inter proverà a monetizzare nel corso della prossima estate, sperando anche che possa disputare un Europeo da protagonista.