Inter, Zanetti: "Una finale di Champions non capita spesso, devono godersela fino in fondo"

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha incontrato oggi i tifosi nerazzurri nel corso di un evento organizzato presso il negozio di articoli sportivi 'The Pitch' vicino al Duomo di Milano: "Se c'è ansia per la finale? Fortunatamente manca solo qualche giorno. Fosse per me, si potrebbe giocare già oggi. Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro svolto dai ragazzi. Una finale di Champions non capita spesso, devono godersela fino in fondo", le sue parole riportate da Gazzetta.it.