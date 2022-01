Intervento riuscito per Tomori, il difensore sui social: "L'obiettivo è tornare prima possibile"

Ha avuto successo l'operazione di Fikayo Tomori, centrale inglese del Milan, che dovrà restare fuori per almeno 30 giorni. Dopo l'intervento, il difensore britannico ha postato un messaggio sui propri profili social. "Operazione riuscita oggi, con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile. Grazie a tutti per i messaggi di supporto. Ci vediamo presto".

Operazione riuscita oggi, con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile🙏🏾.

Grazie a tutti per i messaggi di supporto❤️.

Ci vediamo presto🔜. https://t.co/JX2wfOHTyh

— Fikayo Tomori (@fikayotomori_) January 14, 2022