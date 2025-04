Live TMW Inzaghi: "Abbiamo dato l'anima. Thuram? Non so se ci sarà contro il Barca"

Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter di Simone Inzaghi, ma questa volta a San Siro. A commentare il risultato i tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi. Segui su TMW a diretta testuale.

17.42 - Inizia la conferenza stampa

Ti aspettavi una partita così?

"Chiaramente nel primo tempo non abbiamo fatto una partita d'insieme come siamo abituati noi. Eravamo un po' lunghi con distanze lunghe e abbiamo pagato. Il gol delle Roma è stato un contrasto fortuito. La Roma ha fatto un'ottima partita e abbiamo messo tutto quello che avevamo per vincere. I ragazzi hanno messo sul campo tutto quello che avevano. I tifosi anche lo hanno capito e apprezzato. E' stato molto bello l'applauso finale. Non ci fa dimenticare questa brutta sconfitta che è una brutta partita d'arresto. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita".

Cosa serve per la partita di mercoledì?

"Non lo so se c'è Thuram. In questo momento non sarebbe opportuno di quello che potrebbe essere. Noi abbiamo dato l'anima e questo è il motivo per cui hanno la mia riconoscenza".

Ci sono delle analogie tra questa sconfitta e quella di due anni fa?

"Assolutamente è capitato due anni fa e quindi per quanto riguarda il Barcellona non c'era bisogno di vedere ieri. Due anni fa non stavamo compiendo su 3 competizioni e noi abbiamo alzato l'asticella. Dobbiamo andare avanti. Avanti con fiducia cercando di recuperare giocatori che ci stanno mancando".

C'è stata differenza tra primo e secondo tempo?

"Il secondo tempo la squadra ha fatto una bella partita. Era viva e ha creato. Dovremmo essere bravi a afre una partita d'insieme e ce la giocheremo con tanto rispetto ma con nessuna paura".

Ha qualcosa da dire sui possibili rigori...?

"In questo momento dobbiamo capire ma stare sul campo. Non pensare alle rimesse, ai rigori, alle punizioni. Dobbiamo stare con la testa sul campo".

Come ha visto la Roma?

"Ottima squadra che non perdeva da 17 partite. Ci è mancata lucidità nel scelte".

17.43 - Finisce la conferenza stampa