Inzaghi amaro dopo l'1-4 col Bayern: "Siamo delusi, per certe gare non siamo pronti"

A Sky Sport, Simone Inzaghi ha parlato del crollo Champions per 4-1 contro il Bayern Monaco. "Volevamo giocarcela, sicuramente abbiamo sentito troppo la gara. Siamo stati contratti, giocavamo contro i Campioni del Mondo. Su 4 gol, 3 ce li siamo fatti noi. Il primo gol che ci han fatto ha cambiato la gara, poi il rigore dell'1-1, ma ci servirà per il nostro percorso di crescita. Per determinate partite non siamo ancora pronti".

