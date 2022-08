Inzaghi: "Sorteggiati con squadre forti, ma noi siamo l'Inter. A questi livelli nulla è scontato"

Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen: l'urna non è stata benevola, sorteggio a dir poco complicato per l'Inter. Simone Inzaghi lo commenta così ai canali ufficiali del club: "La Champions League è una competizione di grande prestigio: incontreremo squadre molto forti e ben organizzate ma come sempre prepareremo ogni gara nel migliore dei modi, studiando ogni dettaglio perché sappiamo che a questi livelli non esistono partite facili e scontate. Siamo l’Inter, affrontiamo questa competizione con entusiasmo, con l’obiettivo di dare continuità al cammino fatto già lo scorso anno".