Jovic in miglioramento, ma oggi ancora allenamento personalizzato. Le ultime sul Milan

vedi letture

A pochi giorni dalla sfida di Genova, il Milan è tornato in campo per preparare al meglio la gara in programma lunedì sera al Ferraris. Tra le possibili novità per Sergio Conceiçao - si legge su milannews.it - , da tenere monitorata la situazione legata a Luka Jovic, out nella precedente gara contro il Venezia per una lombalgia acuta. Il serbo, prima di questo infortunio sembrava essere in uno stato di forma fisico e mentale davvero importante, come testimoniato dalla doppietta messa a segno contro l'Inter nella semifinale di Coppa Italia. Tuttavia, come appreso appunto da milannews.it -, il numero nove rossonero è in miglioramento, ma oggi ha svolto ancora un allenamento personalizzato a Milanello.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Napoli 74 punti (34 partite giocate)

2. Inter 71 (34)

3. Atalanta 65 (34)

4. Juventus 62 (34)

5. Bologna 61 (34)

6. Roma 60 (34)

7. Lazio 60 (34)

8. Fiorentina 59 (34)

9. Milan 54 (34)

10. Torino 43 (34)

11. Como 42 (34)

12. Udinese 41 (34)

13. Genoa 39 (34)

14. Cagliari 33 (34)

15. Hellas Verona 32 (34)

16. Parma 32 (34)

17. Lecce 27 (34)

18. Empoli 25 (34)

19. Venezia 25 (34)

20. Monza 15 (34)

Programmazione e assegnazione televisiva della 35ª giornata

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino-Venezia (DAZN/SKY)

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Udinese (DAZN)

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma-Como (DAZN)

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce-Napoli (DAZN)

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter-Hellas Verona (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli-Lazio (DAZN)

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza-Atalanta (DAZN)

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma-Fiorentina (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus (DAZN)

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Milan (DAZN)