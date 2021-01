Juric: "Scorso anno creata una quantità di soldi allucinante. Ora l'Hellas ha uno zoccolo duro"

Prima Stefano Sturaro, poi Kevin Lasagna. Due acquisti pronti all'uso per l'Hellas Verona e anche per l'allenatore Ivan Juric. Dopo tante critiche, infatti, il tecnico croato presente quest'oggi in conferenza stampa, a due giorni dal match contro la Roma, s'è complimentato con la società per quanto fatto in questo mese di gennaio: "Meglio tardi che mai. L'anno scorso abbiamo fatto una cosa fuori dal normale, abbiamo creato una quantità di soldi allucinante per una società che non ha investito tanto nella squadra. Potevamo fare di più all'inizio. La base è avere giocatori di proprietà, creare uno zoccolo duro. Secondo me, anche con la mia impazienza, lo stiamo facendo: adesso uno zoccolo duro ce l'abbiamo, bisogna continuare a crescere e creare stabilità, un futuro. Di Lasagna sono soddisfatto, penso fosse il momento giusto che andasse via perché si era fermato a livello di crescita, e siamo convinti che con noi possa crescere ancora".

