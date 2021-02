Juric si è fatto sentire: tutti gli affari dell’Hellas Verona nel mercato invernale

Sul mercato si doveva fare di più. È stato il mantra di Ivan Juric nella prima parte di campionato. Nonostante i buoni risultati ottenuti dall’Hellas finora, il tecnico croato ha sempre e comunque chiesto alla propria dirigenza qualcosa di più. Per riportare la squadra al livello dell’anno scorso, a dispetto del fatto che la classifica sia attualmente migliore di quanto non fosse dodici mesi fa allo stesso punto della stagione. Così, ecco gli attesi rinforzi. Due su tutti.

Un centrocampista e una punta. Di alto livello: il Verona ha infatti accolto Stefano Sturaro dal Genoa e Kevin Lasagna dall’Udinese. Entrambi in prestito, così come il giovane talento Elvius. L’attaccante è andato numericamente a prendere il posto di Di Carmine, la principale cessione (è finito al Crotone), mentre le altre uscite sono relative a giocatori che avevano trovato poco spazio nelle scelte dell’allenatore fin qui. Al Bentegodi è stato un gennaio caldo non solo per quel che si è fatto, ma anche per quel che si farà in ottica futura: detto che Lovato piace a tante big, il pezzo pregiato è stato Matteo Zaccagni. Richiestissimo e blindato dal presidente Setti, in estate partirà quasi sicuramente: Napoli in pole.

