Fiorentina, quinto giorno di ritiro al Viola Park: in gruppo Christensen e Nicolas Valentini

Quinto giorno di lavoro per la Fiorentina di Stefano Pioli, fa sapere oggi FirenzeViola.it. In occasione della sessione pomeridiana a porte aperte si è rivisto Oliver Christensen, portiere aggregato al gruppo da poche ore dopo sei mesi in prestito alla Salernitana. In gruppo anche Nicolas Valentini: per entrambi c'è aria di cessione, con l'argentino in particolare che sembra sempre più vicino da un secondo prestito all'Hellas Verona.

Trattativa avanzata con il Verona: stavolta con diritto di riscatto

L'ex Boca Juniors non andrà in Veneto con la certezza di fare rientro a Firenze a fine stagione come successo neanche un mese fa (il 30 giugno tornava ad essere ufficialmente un giocatore della Fiorentina). La formula sulla quale Fiorentina e Verona sembrano aver trovato l'accordo è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 3 i 4 milioni di Euro. Mancano da limare gli ultimi dettagli poi l'argentino firmerà il suo nuovo contratto con il Verona prima di raggiungere la formazione di Zanetti in ritiro a Folgaria.

Le novità, rispetto al prestito secco della passata sessione di calciomercato che inizialmente si pensava potesse essere riproposto anche in questo caso, però non sono finite qui. La formula con cui Valentini tornerà a Verona, oltre al diritto di riscatto, prevede anche una percentuale sulla futura rivendita del 50% in favore della Fiorentina (tra l'altro la stessa percentuale inserita nel contratto di Ghilardi, anche lui passato senza mai esordire con la prima squadra gigliata proprio dalla Fiorentina al Verona).