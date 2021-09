Juric: "Un pari che brucia. Peccato per il gol, sarebbe stata la terza vittoria senza subire reti"

vedi letture

Ivan Juric ha parlato ai canali ufficiali del Torino dopo il pareggio interno contro la Lazio: "Brucia molto. Ora mi sto calmando un po' ma ero molto arrabbiato. Abbiamo fatto una partita così, contro una grande squadra, creando occasioni e non concedendo niente. Brucia perché è arrivata così, su una lettura difensiva facile. Sarebbe stata la terza vittoria consecutiva senza prendere gol, ora speriamo di trasformare il rammarico in rabbia per la prossima partita".

Avversario surclassato, giocatori in forma: "Sono contento per i ragazzi, hanno subito tanto negli ultimi due anni a livello mentale, troppe cose negative che influivano sul rendimento. Il pubblico ora è contento, apprezza il gioco e la voglia di lottare e ci dà una grande mano".

Cambi che fanno la differenza: "Pjaca ha fatto bene, ha segnato e sfiorato secondo gol. Anche Lukic, Rincon e Ansaldi hanno fatto bene. Deve diventare la nostra forza, stiamo lavorando molto su questo aspetto negli allenamenti, si deve dare il massimo anche giocando due minuti. Il gruppo sta rispondendo bene".

Altra prestazione buona: "Meritavamo di più, se penso al gol preso e ai punti persi... Speriamo che in futuro ci giri meglio".