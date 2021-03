Juve, a Cagliari per dimenticare il Porto. Pirlo chiede orgoglio alla sua squadra

Rialzare la testa. La Juventus è volata a Cagliari nel tardo pomeriggio di ieri in vista della sfida di quest’oggi alle 18 alla Sardegna Arena contro i rossoblu di Semplici. La mente però, per un club come la Juve, non può non essere ancora alla brutta serata di martedì che è costata l’addio alla massima competizione europea: “La squadra si sta riprendendo, - ha raccontato Andrea Pirlo nella consueta conferenza stampa di vigilia, - perché è stata una bella botta. Ieri ci siamo allenati tutti insieme e la strada per Cagliari è bene nella testa dei ragazzi. Loro hanno cambiato da poco allenatore e hanno ottenuto ottimi risultati. Domani sarà una partita importante soprattutto dopo l'eliminazione dalla Champions. Ci vorrà grande orgoglio e spirito di squadra”. Senza nascondere la fragilità del momento, ponendo l’attenzione sull’importanza del lavoro di gruppo.

RONALDO DELUSO MA IN CAMPO, DYBALA POST SOSTA - Tante le voci che nel giro di pochi giorni hanno coinvolto il mondo bianconero e, soprattutto, Cristiano Ronaldo. Che è l’uomo più importante, il punto di riferimento e che ha raccolto la maggior parte delle critiche riguardanti l’uscita anticipata, e inaspettata, dalla Champions League. Di lui, che ha rotto l’assordante silenzio sui social, come prevedibile, ha parlato anche Andrea Pirlo: “Sta bene, è normale che sia deluso da quanto successo l'altra sera così come lo è tutta la squadra. Si è allenato bene e penso che abbia recuperato per poter giocare. È normale ci siano voci dopo l'eliminazione, lui è uno dei personaggi più importanti del calcio mondiale assieme a Messi ed è normale che faccia parlare di lui. Ricordiamoci però che ha sempre fatto bene, con circa 90 gol in 100 partite con la Juventus, e dimostrato il suo valore. Poi può capitare che non segni in una partita, lui fa sempre più clamore”. Da un attaccante all’altro, perché la vigilia di Cagliari ha chiarito anche la situazione attorno a Paulo Dybala, ormai lontano dal terreno di gioco dallo scorso 10 gennaio: “Speriamo di averlo dopo la sosta, si lavorerà in modo più intenso e speriamo di averlo a disposizione subito dopo. Dall'inizio della stagione ha fatto solo 7 partite su 50 dall'inizio. Non l'abbiamo mai avuto a disposizione e l'assenza di un campione come lui è stata grossa”.

BUFFON E RAMSEY INFORTUNATI, CHIELLINI TITOLARE - Detto di Dybala, Andrea Pirlo dovrà fare a meno anche di Demiral e Bentancur e degli ultimi due aggiuntisi alla lista degli infortunati: Buffon e Ramsey. Il primo assente a causa di una lombalgia, il secondo per una lesione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra. Pronto a tornare titolare Giorgio Chiellini, favorito nel ballottaggio con Bonucci per affiancare De Ligt con Danilo e Bernardeschi destinato a concedere un turno di riposo a Cuadrado. Confermati Arthur e Rabiot in mezzo al campo con Chiesa e McKennie sugli esterni con Pirlo tentato dalla soluzione Kulusevski alternativa allo statunitense. Davanti ancora Ronaldo e Morata per impegnare la difesa sarda. La Juventus si affida soprattutto a loro, per scacciare via i cattivi pensieri a suon di gol.