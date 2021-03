Juve-Benevento, le formazioni ufficiali: Arthur titolare, tandem Lapadula-Gaich

Sfida tra vecchi amici, ma anche tra allenatori che hanno i rispettivi obiettivi. La Juventus di Pirlo cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato: non è mai successo finora. Il Benevento di Inzaghi non vince dal 6 gennaio: a Torino è complicato, ma ai campani servono punti, almeno uno, vitali per la salvezza. Entrambe le formazioni dovranno fare i conti con tantissime assenze. Calcio d’inizio alle 15.

Andrea Pirlo ritrova Bentancur ma l’uruguaiano parte dalla panchina. A centrocampo torna Arthur dal 1’ con Rabiot al suo fianco. Kulusevski-Chiesa esterni, Bernardeschi terzino sinistro.

Filippo Inzaghi, senza terzini di ruolo, opta per il 3-5-2, anche se le scelte iniziali non differiscono molto da quelle viste contro la Fiorentina una settimana fa e quindi il 4-3-3 a gara in corso è una possibilità. Lapadula e Gaich vincono il doppio ballottaggio con Caprari e Insigne per comporre il tandem offensivo.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Benevento.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Foulon; Gaich, Lapadula. Allenatore: Filippo Inzaghi.