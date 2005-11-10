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Juve, Boga: "Orgoglioso di continuare in un club così. Grazie per l'amore e il sostegno"

Juve, Boga: "Orgoglioso di continuare in un club così. Grazie per l'amore e il sostegno" TUTTOmercatoWEB
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Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
ieri alle 21:22Serie A

Jeremie Boga è ufficialmente un giocatore della Juventus a titolo definitivo, dopo il riscatto esercitato oggi dal club bianconero. Attraverso il suo profilo Instagram l'esterno francese ha espresso tutta la sua felicità: "Sono orgoglioso di continuare il mio percorso con questo grande club dalla storia straordinaria. 𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐥’𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐢𝐥 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐦𝐢 𝐚𝐯𝐞𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨. Insieme continueremo a lottare per portare questo club sempre più in alto. 𝐅𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐞".

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