Juve, Bremer: "Si torna in campo con determinazione! Pronto per dare il massimo"

vedi letture

Dopo aver partecipato alla Copa America con il Brasile ed essersi successivamente goduto le vacanze, il difensore della Juventus, Gleison Bremer, è rientrato alla Continassa e ha iniziato la sua stagione in bianconero. Lo stesso calciatore, attraverso il proprio profilo Instagram, ha commentato:

"Si torna in campo con determinazione! Pronto per dare il massimo in questa nuova stagione. Forza Juve!".