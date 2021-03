Juve, Cuadrado difende Pirlo: "La classifica non è colpa sua. In campo andiamo noi"

vedi letture

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi in occasione della giornata della scienza organizzata dall'istituto Sant'Anna di Torino, Juan Cuadrado ha parlato anche del momento della Juventus e del ruolo di Andrea Pirlo: "Il mister sta facendo un grandissimo lavoro sin dal suo arrivo, non è facile adattarsi ad una squadra di livello top e la situazione di classifica non è colpa sua, in campo ci andiamo noi. Dobbiamo crederci fino alla fine e fare più punti possibili".