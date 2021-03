Juve, De Ligt: "Guardo Ronaldo e gli chiedo consigli, ma non cerco di copiarlo"

Nel corso dell’intervista rilasciata al Telegraph, Matthijs De Ligt ha parlato anche del suo rapporto con Cristiano Ronaldo: “Siamo diversi, ovviamente, e io non cerco di copiarli, ma guardo Ronaldo e vedo cosa fa, come fa a tenersi in forma tutto il tempo. Gli chiedo consigli: ho imparato che devo fare le cose più giuste per me, e che alla fine trovi il tuo ritmo".

