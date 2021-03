Juve, Douglas Costa al Gremio? Portaluppi: "Ho parlato più volte con lui, lo aspettiamo"

Douglas Costa al Gremio? Lo aspettano a braccia aperte. Parola di Renato Portaluppi, visto in Italia con la maglia della Roma e oggi tecnico del Tricolor. In conferenza stampa, l’allenatore ha parlato di diversi obiettivi di mercato, tra cui anche l’esterno brasiliano di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito al Bayern Monaco: “Ho parlato diverse volte con Douglas e ha dimostrato interesse. A livello finanziario, dipende dal Gremio e non posso sorvolare su questo aspetto”.