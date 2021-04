Juve, Dybala cambia l'immagine profilo su Instagram: fascia da capitano in bella vista

Paulo Dybala scalda il cuore dei tifosi della Juventus via social. L’attaccante argentino ha infatti cambiato la propria immagine di profilo su Instagram, scegliendone una che lo ritrae di spalle, con addosso la maglia rosa della Vecchia Signora e il 10 in bella evidenza. Ma di visibile c’è soprattutto la fascia da capitano. Un dettaglio non secondario, ora che la Joya è impegnato nella faticosa trattativa per il rinnovo di contratto con la Vecchia Signora.