Juve, Dybala e Morata sempre a parte. Con la Roma più probabilità per il 10, dalla panchina

Entrambi a parte, mentre i compagni della Juventus travolgevano di gol, 7-0, il Chieri in amichevole. Paulo Dybala e Alvaro Morata scalpitano, ma entrambi sono rimasti a margine della squadra, anche oggi nel test con la formazione torinese. Così, in ottica Roma, chi ha più possibilità di andare (almeno, ma anche al massimo) in panchina è il 10 argentino. Meno possibilità per il centravanti spagnolo, da preservare in vista del nuovo tour de force da qui alla prossima sosta per le nazionali, con lo snodo Champions decisivo per la qualificazione al prossimo turno.