Juve, Dybala non è ancora pronto: l'argentino salterà il Napoli. Speranza per il Porto

vedi letture

Ancora attesa per Paulo Dybala: il numero 10 della Juventus, la cui ultima partita resta quella del 10 gennaio contro il Sassuolo, continua ad accusare qualche fastidio, come detto anche da Pirlo nelle ultime occasioni, e non sarà convocato per la prossima di campionato contro il Napoli. L’obiettivo, a questo punto, è rientrare con i compagni per la sfida di Champions al Porto.