Juve, gara decisiva? Paratici: "Da 11 anni sotto pressione, figuriamoci quando non va bene"

Tante pressioni per la Juventus, che oggi scenderà in campo contro il Napoli. “Da undici anni siamo a questo livello - spiega Fabio Paratici a Sky - e di pressioni di questo tipo ne riceviamo ogni giorno. Quando vinciamo, ma figuriamoci se le cose non vanno come devono. Andrea (Pirlo, ndr) si è sempre preso tante responsabilità da calciatore e sa farlo anche da allenatore”.

