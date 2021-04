Juve, la visita di John Elkann un segnale per l’ambiente: focus sul presente

Il momento è tra i più complicati, se non il più complicato, degli ultimi dieci anni in casa Juventus. Una squadra partita con l’obiettivo di portare a casa lo storico decimo scudetto consecutivo e di competere per la vittoria della Champions League che, a cinque giornate dalla fine della Serie A, si ritrova invischiata, da capo a piedi, nel pieno della lotta per un posto nella massima competizione europea della stagione successiva. Per centrare la necessaria quarta posizione in classifica serve una sterzata netta a partire dalla gara di domenica alla Dacia Arena contro l’Udinese. La preparazione alla Continassa prosegue, con i recuperi di Chiesa e Danilo che fanno sorridere Pirlo, tra sedute tattiche e di analisi per capire come venire a capo della matassa friulana allenata da Gotti. Una di queste sedute, precisamente quella della giornata di mercoledì, è stata osservata parzialmente anche dal presidente di Exor John Elkann.

ELKANN IN VISITA ALLA CONTINASSA - Non una visita a sorpresa, ma di quelle programmate e abitudinali da parte del numero 1 di Exor. John Elkann infatti è solito presenziare 4-5 volte nel corso della stagione alla Continassa e mercoledì ha avuto luogo un incontro con il cugino Andrea Agnelli e con l’area sportiva bianconera. Un segnale di vicinanza da parte della proprietà alla squadra in questo momento estremamente delicato in cui tanto ci si gioca dell'andamento dell'azienda Juventus negli anni a venire. Non c'è stato alcun discorso nei confronti dei giocatori e dello staff tecnico, chiacchierata realizzata solamente con la parte dirigenziale del mondo bianconero. L’augurio che si fanno tutti è che questo bltiz del presidente di Exor possa dare la scossa a tutto l'ambiente per tenere le mani ben salde sul volante nella volata finale e per chiudere al meglio una stagione travagliata. Il focus deve essere, per tutti, su un presente troppo importante. Per il futuro ci sarà tempo e spazio.