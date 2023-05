Juve, niente patteggiamento su stipendi, agenti e partnership. Ma c'è ancora tempo

Il deferimento arrivato ieri in casa Juventus ha preso in contropiede molti. Fino a ieri, infatti, la soluzione considerata più probabile era quella di un patteggiamento fra il club bianconero e la Procura FIGC in merito ai filoni di inchiesta delle manovre stipendi, dei rapporti con gli agenti e delle partnership sospette con altri club. Uno scenario che però, allo stato attuale, non si è concretizzato - sembra perché la Juve volesse solo una multa, con relativo no di Chiné - il che ha portato la Procura al deferimento per evitare di incorrere in decadenze.

Ma si può patteggiare ancora? La risposta è sì. In base all'articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, il patteggiamento è possibile anche dopo l'avvenuto deferimento, che ai tribunali dello sport sta come la richiesta di rinvio a giudizio nel penale. Non sarà più possibile patteggiare, invece, una volta iniziato il processo sportivo.