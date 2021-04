Juve, Pirlo perde pezzi: Bonucci dopo Demiral. E in mezzo la coperta è corta

Piove sul bagnato in casa Juventus. L’assenza forzata di Leonardo Bonucci, risultato positivo al Coronavirus al rientro dagli impegni con l’Italia, si aggiunge a quella di Merih Demiral, rientrato oggi a Torino ma anche lui indisponibile perché positivo. Così, nel derby contro il Torino, Andrea Pirlo avrà soltanto Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini come centrali di ruolo, più il solito Danilo che non è un mistero avrebbe volentieri riproposto a centrocampo. Anche in mezzo, difatti, gli uomini sono contati: a prescindere dalle ultime vicende, dalla multa e dalla rabbia della società per quanto accaduto in casa McKennie, nonché dalle conseguenze di tutto questo, lo statunitense non è ancora al meglio e difficilmente Arthur sarebbe partito titolare contro il Toro. La coperta è corta, da una parte o dall’altra.