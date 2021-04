Festino contro le norme anti-covid. La Juve intenzionata a multare Dybala, Arthur e McKennie

La Juventus è intenzionata a multare Dybala, Arthur e McKennie per il festino - con annessa violazione delle norme anti Covid - avvenuto nell'abitazione del centrocampista statunitense la scorsa sera. Questa, secondo La Stampa, sarebbe una delle prime conseguenze in arrivo per i protagonisti dell'accaduto. Il tutto, in attesa che i giocatori vengano sottoposti a controlli per poter (eventualmente) giocare il derby di sabato in sicurezza.