Juve, punte a secco? Arrivano 3 gol inediti: Alex Sandro torna ad esultare dopo 115 gare

Alla Juve sono giorni strani, in tutti i sensi. I giocatori che avevano lanciato lo sprint dei 100 restano fermi, a proteggersi in barriera o a ritrovare giocate, in attesa del gol. Un terzino come Alex Sandro che aveva segnato 2 gol in 115 partite, ne fa 2 in una gara sola. E un centrale come De Ligt, che non aveva mai segnato quest'anno, si sblocca. Questo il commento su Juve-Parma 3-1 de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i due protagonisti più attesi - Ronaldo e Dybala - restino ancora per il momento fermi rispettivamente a 97 e 99 reti con la maglia bianconera.