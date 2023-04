Juve, settimana da dimenticare in Borsa. Titolo a -20% dopo la sentenza del 20 aprile

vedi letture

Settimana da dimenticare per la Juventus per quel che riguarda la Borsa. Come riportato da Calcio e Finanza dal giorno della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, arrivata giovedì 20 aprile, il titolo della Juventus ha perso circa il 20%. La settimana chiude in forte rosso, nonostante oggi il titolo bianconero abbia guadagnato l’1,26% con il valore di una azione che si attesta così 0,2894.

Europa incerta.

Molto ruota intorno alla possibilità che la Juve venga esclusa dalle coppe europee nella prossima stagione. Il CONI ha infatti restituito, almeno per il momento, i 15 punti di penalizzazione in classifica squadra di Allegri, ma la Corte d’Appello Federale dovrà emanare una nuova sentenza con una penalizzazione rivista. Inoltre resta anche il capitolo legato alla UEFA, che potrebbe anche non aspettare ed escludere la Juventus dalle coppe l'anno prossimo.