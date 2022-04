Juve, Skriniar sogno per l'estate: operazione molto difficile ma i bianconeri ci pensano

Milan Skriniar sogno della Juventus per l'estate. Questo quanto riportato da Tuttosport, che parla dello slovacco come possibile obiettivo di mercato della Vecchia Signora. Operazione comunque molto difficile, anche se non impossibile, visto che il contratto dell'ex Sampdoria è in scadenza nel 2023. Il prezzo sarebbe comunque molto alto, visto che i nerazzurri non avrebbero nessuna intenzione di cederlo, specie a una diretta concorrente.