Juve, Vlahovic sui primi mesi: "Potevo fare meglio. Si può crescere a 35 anni, figuriamoci a 22"

vedi letture

Che voto dà alla sua prima mezza stagione in bianconero? Nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic risponde anche a questa domanda: "Avevo sicuramente bisogno di un po’ tempo per ambientarmi, però potevo fare meglio. Non sono soddisfatto perché abbiamo perso una finale (Coppa Italia, ndr). Ci siamo qualificati per la Champions ma potevo e potevamo fare di più, per questo lavoriamo duro per la prossima stagione. Io sono giovane e posso migliorare in tutto. A 35 anni si può crescere, figuriamoci a 22".

Quanto il suo finale di stagione è stato condizionato dalla pubalgia?

"Non mi piace trovare gli alibi, se sono andato in campo significa che potevo giocare. Avevo un problema che mi portavo dietro da tempo, da prima che arrivassi alla Juve. Alla fine della stagione volevo recuperare al meglio, ho dovuto dire no alla nazionale anche se mi è dispiaciuto molto. Quest’estate mi sono dedicato solo a recuperare, ho fatto un percorso per essere pronto al 100%. Ora mi sento bene e a breve sarò al top".