Juve, Zakaria scala posizioni: i bianconeri possono provarci già a gennaio

Denis Zakaria primo nome nella lista della spesa per la Juventus. Già per gennaio: è quanto scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui i bianconeri, complice il fatto che il centrocampista svizzero sia in scadenza di contratto e lascerà sicuramente il ‘Gladbach a breve, si starebbero convincendo sulla bontà di un eventuale acquisto. Non è un mistero che in estate Allegri avrebbe preferito Witsel, anche lui disponibile a parametro zero nel 2022 e verosimilmente low cost già nella sessione di riparazione, ma l’età spinge per Zakaria. Da battere, tanta concorrenza: ci pensa il Borussia Dortmund, così come il Liverpool. E la Premier League sembra il campionato perfetto per uno così. Sulle sue tracce, da tempo, c'è anche la Roma di Mourinho.