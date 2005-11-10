Juventus, allarme Thuram: possibile intervento. Massara tenta il blitz per Hojbjerg

Massara corre ai ripari e punta Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia, con Bakola del Sassuolo come possibile alternativa.

Scatta l'allarme Khéphren Thuram in casa Juventus. Il centrocampista francese è atteso da un consulto a Lione per fare il punto sulla sindrome femoro-rotulea che lo tormenta da aprile. I tre mesi di terapia conservativa non hanno prodotto i miglioramenti sperati e tra gli scenari da valutare c'è adesso anche quello di un intervento al ginocchio. Una situazione che preoccupa Luciano Spalletti, come ammesso alla vigilia della sfida col Parma: "Sono preoccupato perché lui ha il livello da Juventus. Che ora ci sia un passo indietro su questa situazione mi preoccupa, perché è passata tutta l'estate". Dopo aver definito con il Tottenham l'operazione Pape Sarr, i bianconeri potrebbero quindi essere costretti a intervenire nuovamente in mediana.

Juventus, tentativo per Hojbjerg: si lavora al prestito con diritto

Il nome in cima alla lista di Ricky Massara - scrive Tuttosport - è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, 31enne del Marsiglia e capitano della Danimarca. Il centrocampista è un elemento importante per i francesi, ma la necessità del club di ridurre il monte ingaggi potrebbe favorirne la partenza nelle ultime ore di mercato. Hojbjerg piace molto anche a Spalletti e la Juventus sta tentando un blitz sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Un'operazione complessa per tempistiche e importanza del giocatore, ma sulla quale i bianconeri proveranno ad accelerare.

Non solo Hojbjerg: la Juventus insiste anche per Bakola

L'alternativa porta a Darryl Bakola del Sassuolo. La Juventus sta lavorando anche in questo caso a un prestito con riscatto condizionato, ma i neroverdi non hanno finora mostrato aperture concrete. Bakola ha disputato integralmente le prime tre partite della stagione agli ordini di Alberto Aquilani e sostituirlo a mercato ormai agli sgoccioli sarebbe complicato. La priorità resta dunque Hojbjerg, profilo individuato per aggiungere esperienza e qualità a un reparto che, con l'incertezza legata a Thuram, rischia di cambiare ulteriormente volto.