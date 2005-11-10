Juventus, David verso l'Atletico Madrid: da Zirkzee a Woltemade, tutti i nomi per sostituirlo

Jonathan David è sempre più lontano dalla Juventus: l'Atletico Madrid ha offerto un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni.

Il futuro di Jonathan David sembra ormai lontano dalla Juventus. Dopo un'estate trascorsa a valutare possibili soluzioni, il canadese ha preso atto di non avere più spazio nel progetto bianconero. Crystal Palace e Aston Villa non hanno rappresentato destinazioni sufficientemente convincenti, mentre nelle ultime ore si sono rifatti avanti Como e Borussia Dortmund. La pista più concreta conduce però all'Atletico Madrid, che ha presentato una prima offerta: prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, con circa metà dell'ingaggio di David che resterebbe a carico della Juventus. I contatti sono proseguiti anche nella notte, ma i bianconeri non vorrebbero sostenere una spesa vicina ai tre milioni per lo stipendio di un giocatore destinato a trascorrere altrove la stagione.

Juventus, Zirkzee e Woltemade per il dopo David

Prima di dare il via libera definitivo alla partenza di David, la Juventus deve però trovare un nuovo centravanti. Il primo nome è quello di Joshua Zirkzee, che ha già dato da tempo la propria disponibilità al trasferimento in bianconero. L'olandese ha avuto contatti anche con la Fiorentina, senza che i viola abbiano però effettuato l'affondo decisivo. Nelle ultime ore ha guadagnato terreno anche Nick Woltemade: il Newcastle sarebbe disposto ad aprire a un prestito e Luciano Spalletti avrebbe avuto un contatto diretto con il tedesco per manifestargli il proprio gradimento.

Da Sorloth a Guirassy: tutte le alternative della Juventus

Resta sullo sfondo anche Alexander Sorloth, soluzione che potrebbe intrecciarsi proprio con la trattativa con l'Atletico Madrid per David. Più complicato, invece, arrivare a Serhou Guirassy del Borussia Dortmund, profilo molto apprezzato ma estremamente costoso. Intanto con Arek Milik si è tornati a discutere di una possibile risoluzione contrattuale, mentre Ekhator deve sottoporsi ad accertamenti dopo un problema al flessore. La necessità di aggiungere un centravanti è stata evidenziata anche da Spalletti dopo la gara con il Parma: "Non siamo stati bravi a strappare quello spazio, quell'angolazione, abbiamo fatto confusione e ci è mancata l'incornata per buttarla dentro". Con David vicino all'uscita e il mercato agli sgoccioli, la Juventus è chiamata ora ad accelerare. A riportarlo è Tuttosport.