Juventus, Allegri: "Arrivare a giocarci uno scontro diretto con l'Inter è un successo per noi"

"Come ha detto Arrivabene nei giorni scorsi, i nostri obiettivi erano chiari: gli ottavi di Champions League e il quarto posto come minimo". Così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana: "Noi dopo le difficoltà dell'inizio abbiamo ritrovato fiducia, un modo di lavorare diverso da quelli di prima. Siamo in una situazione in cui bisogna fare un passo alla volta, per noi arrivare il 3 aprile a giocarci uno scontro diretto con l'Inter è un successo. Poi mancano otto partite ecco perché non bisogna dare giudizi assoluti. Vero che non siamo in lotta per lo scudetto, infatti siamo lontani e dobbiamo pensare al quarto posto. Quando ti allontani allo scudetto, una squadra che è abituata a vincere, il pericolo di non arrivare nelle prime quattro è alto. Bisogna fare ancora tanti punti per arrivare tra le prime quattro, per costruire serve tempo. Non si fa in sei mesi".

