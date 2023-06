Juventus-Allegri, avanti insieme di comune accordo. Elkann l'unico che può cambiare tutto

vedi letture

Nella testa di Massimiliano Allegri non ci sono dubbi: il prossimo anno sarà ancora al timone della Juventus. E anche da parte del club bianconero l'intenzione sembra essere la medesima dato che il costo di un esonero del tecnico toscano (comprensivo di staff) peserebbe sul bilancio per circa 43 milioni di euro. Una spesa che, ad oggi, in quel di Torino vorrebbero serenamente evitare.

Stando però a quanto riportato dal Corriere dello Sport c'è una persona in grado di cambiare il quadro della situazione: John Elkann, ad di Exor la società che controlla la Juventus. Decisivo, in questo senso il summit che si terrà nei prossimi giorni con tutte le parti in causa.