Juventus, Allegri: "Bella gara ma troppe le occasioni sprecate. Chiesa? Nulla di grave"

vedi letture

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida di Europa League vinta per 1-0 contro il Friburgo.

Nelle difficoltà, il gruppo si è compattato.

“I ragazzi hanno fatto una bella partita, di grande intensità e di buona tecnica. Per fortuna il loro gol, nell’unica occasione subita, era viziato da un fallo di mano. L’unica cosa, abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio. Potevamo scegliere meglio e questo fa la differenza”.

Come sta Chiesa?

“Ha sentito un fastidio, dobbiamo valutare e credo che non sia nulla di grave. Ce lo auguriamo tutti”.

Non è facile convivere con gli infortuni.

“Abbiamo giocatori fuori e altri rientrati da poco. Domenica abbiamo una partita difficile e importante, perché dopo andiamo a Milano e negli scontri diretti può succedere di tutto”.

Cosa la preoccupa del Friburgo e cosa della sua squadra, che continua a perdere i pezzi?

“Vediamo. A Friburgo non è semplice, ma la cosa che mi lascia pensare positivo è che loro ci concederanno spazi e noi dovremo sfruttarli. Faremo con quelli che ci sono, l’importante è avere l’atteggiamento giusto sacrificandoci per il compagno”.

I suoi ragazzi maturano.

“Maturano perché nella Juve ci sono regole e vecchi che le fanno rispettare. Per competere ci vogliono qualità tecniche, caratteriali e morali. Oggi Kean è entrato bene e sono contento”.

Decimo assist per Kostic: si aspettava un’annata così e ha cambiato modulo per sfruttarlo meglio?

“Siamo partiti in un modo, poi abbiamo cercato giocatori come Kostic che sta facendo una grande annata. La percentuale di gol rispetto alle occasioni è troppo bassa”.