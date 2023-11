Juventus, Allegri: "Inter costruita da anni per vincere lo Scudetto, non esaltiamoci"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta così ai microfoni di Sky Sport il match vinto oggi per 1-0 sul campo della Fiorentina: "Siamo contenti per la vittoria, erano cinque anni che la Juventus non vinceva a Firenze. Nel primo tempo abbiamo fatto il gol con una bellissima azione, sull'intervento di Rugani dico che è un giocatore che è da 8 anni alla Juventus, merita di starci. Ormai gioca con l'esperienza di un veterano, ha fatto un intervento da grande difensore".

Più contento del -2 dall'Inter o del +7 sull'Atalanta?

"Del +7 sull'Atalanta, noi dobbiamo guardare ai nostri obiettivi. Abbiamo il Cagliari che viene da un buon momento, dovremo fare la nostra partita. Sarà molto difficile perché poi avremo la sosta, non dovremo rovinare quanto di buono abbiamo fatto fino ad ora".

Alla squadra piace difendere dentro l'area?

"Non è che abbiamo rinunciato, è stato anche merito della Fiorentina. Abbiamo avuto comunque delle situazioni importanti, dobbiamo migliorare su alcune situazioni. È normale che loro alzando il baricentro abbiano creato di più, loro sono molto bravi in uno contro uno. È il DNA della società, la settimana scorsa abbiamo fatto una partita nella metà campo avversaria, bisogna saper fare entrambe le cose. Su questo siamo migliorati, dobbiamo migliorare ancora in altre situazioni".

Dove potete arrivare?

"Davanti c'è una squadra che è costruita da anni per vincere gli Scudetto, cioè l'Inter. Poi ci sono altre squadre come il Milan e il Napoli che sono più avanti di noi. Non dobbiamo esaltarci, mancano tante partite. Il nostro obiettivo è tornare a giocare la Champions. Miretti spesso viene criticato, oggi ha fatto un gran gol e un inserimento giusto".

Cambiaso e l'attacco?

"I due davanti hanno fatto molto bene finché sono stati in campo, su Cambiaso mezzala domenica avremo squalificato Rabiot, qualcosa sicuramente lo proveremo in settimana".