Juventus, Allegri: "Pogba e Bonucci con la squadra. Chiesa sta meglio, può partire titolare"

Nel corso dell'odierna conferenza stampa alla vigilia della Lazio, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche delle condizioni dei singoli della squadra: "Devo vedere Pogba e Bonucci, che hanno lavorato con la squadra, devo vedere chi ha recuperato da martedì. Iling e Barrenechea non saranno della partita perché hanno giocato con la Next Gen una gara importante. Chiesa sta meglio, quando è entrato lo ha fatto bene. Ora devo decidere se farlo partire dall'inizio o dalla panchina anche considerando le tante partite, devo gestire le forze. Sicuramente in difesa ci sarà qualche cambio perché alcuni hanno giocato molto".

