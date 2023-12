Juventus, Allegri: "Servono i gol di Vlahovic e Chiesa? Li troveranno"

vedi letture

Una vittoria per tornare a guardare tutti dall'alto. E' questo quello che vuole la Juventus, impegnata contro il Genoa nell'insidiosa trasferta di Marassi. Un match che Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, vuole prendere con le molle: "Il Genoa ha fatto il 67% di gol nei primi 45 minuti quindi è una squadra che pressa, corre e in casa crea molte difficoltà. Bisognerà avere un approccio giusto. Rabiot? Va in tribuna perché venerdì ha preso un colpo al costato, si è allenato a parte ma ieri aveva grande dolore e non è in grado di giocare. ci sarà Miretti in buona condizione ma indipendentemente da chi scende in campo servirà fare una partita giusta su un campo difficile", le sue parole ai microfoni di DAZN.

Sarebbe importante per Vlahovic sbloccarsi?

"Vlahovic e Chiesa anno fatto gol importanti all'inizio, poi hanno iniziato a segnare gli altri. L'importante che si mettano al servizio della squadra, poi i gol li troveranno".