Juventus, Brahim Diaz trattativa difficile: il club a colloquio con il padre-agente del giocatore

La Juventus vuole alzare il livello di qualità. Luciano Spalletti sta impostando insieme alla società il prossimo campionato cercando di chiudere al più presto per i primi innesti. La voglia è provare subito ad inserire nuova linfa specialmente nel reparto offensivo, zona di campo dove i bianconeri hanno patito molto nella passata stagione. Ed è per questo che il club della Continassa ha dato una prima accelerata per arrivare a Sorloth, attaccante norvegese dell'Atletico Madrid impegnato ora con la Nazionale per il Mondiale americano.

Venendo invece alla trequarti, il nome più gettonato resta quello di Brahim Diaz. L'ex milanista, ora in forza al Real Madrid, è il primo sulla lista di Comolli e farebbe al caso dell'allenatore toscano. L'operazione, come detto in più occasione, resta comunque difficile da condurre in porto in quanto il giocatore ha espressamente detto di stare bene nella capitale spagnola e di non volersene andare.

La dirigenza però non molla la presa. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un contatto con il padre-agente del calciatore marocchino per provare una sorta di tutto per tutto. Un'eventuale trattativa resterebbe comunque difficile in virtù del fatto che, qualora dovessero cambiare le carte in tavole, ci sarebbe anche la concorrenza del Manchester City.