Juventus, Brambilla: "Col cambio allenatore periodo complicato. Ho scelto chi stava meglio"

Massimo Brambilla, tecnico della Juventus nella vittoria contro l'Udinese in attesa di Luciano Spalletti, ha parlato del suo lavoro in queste ore dall'esonero di Tudor alla partita: "Io ho fatto un allenamento e sono stato due giorni con la squadra. Io ho cercato di trasmettere fiducia e di tranquillizzare i ragazzi, sono giocatori forti ed esperti e hanno meritato la vittoria. Il gol di Zaniolo, a fine primo tempo, poteva rovinare la serata. Siamo poi rientrati in campo bene e hanno meritato".

I ragazzi hanno reagito alle difficoltà.

"Quando c'è un cambio di allenatore, il periodo è sicuramente complicato. Il morale non era buono, ma sono ragazzi forti con tanta esperienza: si dovevano concentrare sulla partita, la qualità è presente e devono tirarla fuori in campo".

Quali emozioni ha provato?

"Sicuramente c'è tanta soddisfazione: negli occhi dei ragazzi si vedeva contentezza e io la condivido. Io lavoro per la società, oggi abbiamo vissuto un'atmosfera particolare. Poi il pubblico si è fatto trascinare dal successo".

Dove ha lavorato?

"La prima cosa da capire era la condizione fisica della squadra: con lo staff, abbiamo deciso la squadra migliore da mettere in campo e la strategia da usare. Il gol iniziale ci ha avvantaggiato, poi quello subito prima dell'intervallo poteva creare problemi. I ragazzi sono stati bravi".