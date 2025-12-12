Juventus Next Gen, Brambilla: "Il pareggio con la Pianese ci lascia l'amaro in bocca"

Si è aperta questa sera la 18ª giornata del campionato di Serie C, con lo stadio 'Moccagatta' di Alessandria a far da teatro al match inaugurale del turno che, per il Girone B, ha contrapposto la Juventus Next Gen alla Pianese: 0-0 il risultato finale, con la posta in palio quindi divista (CLICCA QUI per il programma completo del turno).

A margine del confronto, ai canali ufficiali del club, è stato il tecnico della formazione torinese, Massimo Brambilla, a commentare il match: "Questo pareggio ci lascia un po' di amaro in bocca, ma allo stesso tempo ci permette di prolungare la nostra striscia di risultati utili consecutivi. Abbiamo provato a vincere questa partita, ma è evidente che ci sia mancata un po' di concretezza una volta arrivati nella trequarti avversaria. Questi match, così bloccati, spesso vengono aperti o decisi da un 'gol sporco', ma non siamo riusciti a trovarlo. La Pianese ha difeso con grande applicazione e ordine, cercando di sfruttare le ripartenze. Noi, però, siamo stati bravi a non concedere pressoché mai spazio in contropiede ai nostri avversari. Queste sono partite che se non riesci a sbloccare rischi, poi, di perderle. Qualche mese fa, magari, l'avremmo persa, di conseguenza questo pareggio è sinonimo di maturità".

Conclude quindi: "Ora ci attende l'ultima partita del girone di andata e coinciderà con l'ultima gara prima della sosta natalizia. Per noi sarà fondamentale chiudere al meglio".