Juventus Next Gen, Brambilla: "Guidonia squadra solida. Ora ci serve continuità"

La Juventus Next Gen, reduce da due risultati utili consecutivi, è pronta a volare a Guidonia per affrontare una delle formazioni più in forma del campionato, attualmente quarta. Il tecnico bianconero Massimo Brambilla ha presentato così la sfida: “La vittoria col Perugia è stata fondamentale perché la classifica si era accorciata pericolosamente dopo l’esclusione del Rimini. Contro i biancorossi abbiamo giocato bene, vinto con merito e alzato il livello”, ha dichiarato l’allenatore.

Brambilla ha ricordato le difficoltà di inizio stagione: “All’inizio della stagione i risultati non arrivavano, in parte per colpa nostra e in parte per gli episodi. Veniamo da due risultati positivi e dobbiamo trovare continuità”.

Il tecnico ha poi analizzato la prossima avversaria:

“Il Guidonia è una squadra solida, che sta facendo un campionato di alto livello. Subisce pochi gol e ha giocatori esperti, che si sono calati in questo campionato nel modo giusto, dimostrando di valere pienamente il posto in classifica che occupano”.