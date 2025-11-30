Juventus Next Gen, Brambilla: "La miglior gara della stagione. Vittoria fondamentale"

La Juventus Next Gen supera di misura il Perugia al Moccagatta e chiude nel migliore dei modi il trittico di sfide contro le squadre umbre. Un successo pesante, che riporta i bianconeri a respirare dopo i punti sottratti in seguito all’esclusione del Rimini.

Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, non nasconde la propria soddisfazione: “La vittoria è importantissima perché ci permette di conquistare tre punti in un momento in cui la classifica si era accorciata verso il basso. Era fondamentale ottenere un risultato positivo”. Il Perugia arrivava lanciatissimo, ma i bianconeri hanno risposto con una prestazione di grande spessore: “Abbiamo disputato la miglior gara della stagione”, aggiunge l’allenatore.

Nonostante il risultato, Brambilla individua ancora margini di crescita, soprattutto nella rifinitura: “Dobbiamo mettere più qualità negli ultimi venti metri, possiamo fare di meglio in certe scelte”.

Capitolo individualità: il tecnico si sofferma sull’autore del gol decisivo, Puczka: “Veniva da tre giornate di squalifica, non era brillantissimo ma è stato bravo a farsi trovare nel posto giusto”. Parole positive anche per Mazur, una delle novità più recenti all’interno del gruppo: “Si allena con noi da tre settimane, è un ragazzo serio e ha caratteristiche che possono essere fondamentali per questa squadra”.