Juve, Bremer: "Questa stagione ci lascia l'amaro in bocca. Non possiamo accontentarci mai"

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram per fare un bilancio dell'annata prima del Mondiale per Club, competizione alla quale dovrebbe partecipare anche il brasiliano. Di seguito il contenuto integrale di quanto pubblicato dal classe '97:

"Una stagione come quella appena conclusa non può che lasciare l’amaro in bocca: avremmo voluto regalare più gioie ai nostri tifosi perché siamo la Juventus e non possiamo accontentarci mai, ce lo richiede la nostra storia. Mi dispiace non esser stato al fianco dei miei compagni in campo a lottare per questa maglia, ho cercato di farlo facendo sentire il mio apporto fuori dal campo in ogni momento. Ora pensiamo a preparare al meglio quest’ultima competizione! Forza Juventus, fino alla fine!".

Nella sua carriera Gleison Bremer ha vestito la maglia del Torino 110 volte, segnando 13 gol, quella della Juventus in 91 occasioni, firmando 8 reti, e quella dell'Atletico-MG in 33 match, trovando anche un gol. Il 28enne vanta 5 presenze pure con il Brasile. Nel suo palmares c'è una Coppa Italia, conquistata la scorsa stagione con Massimiliano Allegri in panchina. È assente dai campi dal 2 ottobre 2024, quando riportò la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.