Live TMW Juventus, Spalletti: "Io sto sul carro di Kolo Muani fino in fondo"

Nel post partita, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa per analizzare la sfida tra Juventus e Milan.

23:07 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Milan. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del tecnico bianconero.

Sul carattere della squadra...

"L’intenzione è sempre la stessa: affermare chi siamo. L’avversario cambia, l’umore può essere di supporto o meno. Le questioni personali possono creare dubbi ma qui ci vuole il livello da Juventus. Non va fatto quando c’è la luce, la ribalta, le urla di tutte le persone. Quando si è casa, in silenzio, da soli. Quando si fa un’analisi su chi sei e perché sei qui. Siamo andati a sfidare le gara, siamo rimasti sempre uomo su uomo. Come ha fatto il Milan, una partita seria. Nella pressione gli abbiamo tolto qualche intenzione ma nell’aver riconquistato palla non siamo stati bravi ad approfondirla. Ma son contento della ricerca della squadra, di quello che ha fatto. Dopo il gol subito abbiamo continuato a credere di potercela fare. La Juventus non meritava di perdere questa partita qui. Si va avanti, si cercare una forza maggiore che ci permetta di diventare una squadra di livello più alto".

Come ha visto il contatto Kolo Muani-De Winter?

"Mariani è uno dei migliori arbitri italiani e secondo me la linea che stiamo vedendo è corretta. Noi ci stiamo adeguando a quello che succede in giro per il mondo. Questi non sono falli ed è giusto non fischiarli. Poi possono esserci degli episodi che nella velocità possono succedere ma lui è uno bravo che sa fare il suo lavoro. Ormai questa parola contatto ve lo insegnano che non è niente, vi toglie le musiche. Orsato vi toglierà le musiche. O c’è un impatto, un fallo… Tutto a posto, non vado a recriminare queste cose qui. Il gol la squadra doveva portarlo a casa prima".

Cosa sta chiedendo di nuovo alla sua squadra?

"Sto chiedendo di andare a pressare e di andare a costruire cose serie quando abbiamo la palla. Poi di far imparare che la vera differenza si fa nei metri che nessuno misura. Si fa in quei momenti dove tutto sembra normale e hai la forza di ribaltare il risultato. Perdere ci avrebbe penalizzato nel lavoro settimanale, nell’analisi, perché il morale lo trovi differente. Stiamo lavorando in modo corretto ma mi aspetto mettano qualcosa in più nel percorso, nel modo di fare e pensare. Abbiamo valori nella squadra, potenzialità, e possiamo approfondire quanto fatto stasera con timidezza. Dovevamo essere più spavaldi e forti nella testa".

Cosa sta mancando a Kolo Muani?

"Secondo me avevamo spazio perchè il Milan ha fatto la partita a viso aperta. Per me non è un problema e io sono salito sul carro di Kolo Muani perché è un grande calciatore e non scendo. Io sto sul carro di Kolo Muani fino in fondo".