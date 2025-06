Juventus, buona la prima di Tudor. E l'11 titolare di stanotte aveva un'età media di 24 anni

“Siamo andati forte, poi nel secondo tempo ho chiesto di abbassare il ritmo e di gestire. Questa squadra ha qualità, ha giocatori davvero interessanti". Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato così dopo il 5-0 sull’Al Ain nell’esordio bianconero al Mondiale per Club: "Sono contento, bel risultato e bella iniezione di fiducia”.

Si è vista una condizione fisica ottima.

"Noi giochiamo così e vogliamo andare avanti, non era neanche semplice frenare nella ripresa visto che loro facevano tutte palle lunghe".

La partita di Conceiçao?

"Sta bene, lui e anche Randal. Sono contento per Gattone, per Koop… Tutti devono mettere minutaggio nelle gambe. Gatti è importante, sono felice per lui, anche per la fisicità che ha se c’è un attaccante tosto con cui è importante farsi sentire e anche sulle palle inattive".

Le notizie per Tudor, dunque, sono ottime fino a questo momento. Considerando anche i giocatori che sono stati scelti per questo esordio al Mondiale per Club. La Juventus, infatti, ha schierato un 11 titolare con un’età media di 24 anni e 171 giorni, il terzo più giovane finora in questo Mondiale per club, dietro solo a Red Bull Salisburgo (22 anni e 243 giorni) e Manchester City (24 anni e 93 giorni).

Questa la formazione titolare della Juventus schierata da Tudor contro l'Al Ain, col modulo 3-4-2-1: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Savona; Alberto Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani.